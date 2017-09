Paul Kil, voorzitter van stichting Dutch Stone, overhandigt de 'holmium laser' aan Lindy Liauw Ki Fa, medisch directeur van AZP. (Foto: Raoul Lith)





“De nood voor dit apparaat was heel hoog. In het AZP hebben we de mogelijkheid om nierstenen te behandelen. Er is een scala aan mogelijkheden. Maar er bleven toch wel stenen over met deze behandelingen,” zegt uroloog James Castillion. Hij geeft aan dat met de ‘holium laser’ de nierstenen beter behandelbaar zullen zijn.De specialist merkt op dat nierstenen het grootste urologische probleem zijn in Suriname. Op dagbasis melden er op zijn polikliniek vier tot vijf mensen met symptomen van dit probleem aan. Castillion krijgt de indruk dat het aantal patiënten toeneemt. Hij stelt dat er een verandering van levensstijl moet plaatsvinden. “We drinken over algemeen weinig in het land. En ook ons eetpatroon moet veranderen, we houden van lekker eten. Lekker zoutig,” zegt Castillion.“Als door een niersteen een nier niet meer gered kan worden, dat is het ergste dat voorkomt. Dat een nier ten gronde gaat, dat is afschuwelijk,” zegt Kil. Castillion vindt dat er in breed verband informatie over een gezonde leefstijl moet komen. Suikerziekte en hoge bloeddruk hebben ook raakvlakken.Volgens Kil, die ook uroloog is, is het apparaat een state of the art apparatuur, welke wel 5 tot 10 jaar mee kan. De totale kosten inclusief trainingen, installatie en logistiek hebben meer dan honderdduizend euro gekost. Stichting Dutch Stone heeft voor dit project hulp gekregen van Skinglanz. Medisch directeur van het AZP, Lindy Liauw Ki Fa, zegt dat de stenen die in het verleden niet konden worden afgebroken. Met dit apparaat kunnen ze wel aangepakt worden. Hierdoor is de niersteen behandeling in Suriname een grote stap vooruit. Nierstenen zijn volgens haar heel pijnlijk. Als de steen er eenmaal is, moet deze eruit. De medisch directeur geeft aan dat het een primeur is voor het AZP dit apparaat in gebruik te nemen.Raoul Lith