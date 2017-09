Ambassadeur Michel Kerpens overhandigt namens Suriname de goederen aan minister Charles Fernandez van Antigua & Barbuda. (Foto's: René Gompers)





Barbuda, dat hard geraakt is door orkaan Irma, is geheel verwoest. 1023 woningen zijn verwoest. Op het eiland staan er nog slechts vier panden overeind. De schade wordt opgemaakt door de Caribische Rampenbestrijding Organisatie (CDEMA). De getroffen Oost-Caribische eilanden zijn bezocht door een delegatie. Minister Fernandez zegt dat de door CDEMA voorzichtig geschatte schade op Barbuda ongeveer US$ 150 miljoen is.Op Barbuda moet alles van de grond af aan worden opgebouwd. Het waterleiding-, elektriciteits- en telefoonnet zijn met de grond gelijk gemaakt. Op het eiland werd er voornamelijk aan landbouw gedaan. Alles is vernietigd. De situatie is zo ernstig dat alle 1500 bewoners van het eiland naar Antigua zijn geëvacueerd. De regering van Antigua & Barbuda zal de mensen bijstaan om stevige huizen te bouwen. De infrastructuur moet compleet hersteld worden.Kerpens zegt dat Suriname en Antigua & Barbuda een overeenkomst met elkaar getekend hadden voor samenwerking. Suriname zou producten, waaronder landbouw, exporteren naar het Oost-Caribische eiland. "Wij moeten trots zijn als volk dat wij een kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan vrienden in nood," beklemtoont de ambassadeur. Hij geeft aan dat niet alle goederen mee konden worden genomen in het vliegtuig. De regering zal besluiten op welke wijze die goederen vervoerd zullen worden. Naast goederen wordt er ook logistieke hulp geboden via CDEMA aan getroffen landen. Er is nauw overleg tussen de Caribische staatshoofden.René Gompers