Een vernielde mobiele woning in Napels, Florida.(Foto's: Reuters)





De eilanden van de Florida Keys en de westelijke delen van de Amerikaanse deelstaat hebben het zwaarst te lijden gehad van de categorie 4 orkaan. Irma is zondag aan land gekomen in Florida, voordat het verzwakt als een tropische storm maandag noordwaarts koerste. De zwaarste orkaan in een decennia heeft in het Caribisch Gebied minstens 37 mensen gedood.Gouverneur Rick Scott van Florida zegt dat het een tijdje zal duren voordat mensen kunnen terugkeren naar hun huizen. Hij heeft vandaag vanuit het vliegtuig de schade op de Keys waargenomen. “In de hele staat zijn de stroomlijnen vernietigd. We hebben wegen die onbegaanbaar zijn, dus iedereen moet geduldig zijn terwijl we deze herstellen.”De Keys zijn afgesneden van het vasteland. De 42 bruggen die ze koppelen met het vasteland worden onderzocht op schade. Zo’n 10.000 inwoners zijn tijdens de storm gebleven in het gebied. Volgens het Amerikaans National Hurricane Center is het centrum van de storm nu verhuisd naar het zuiden van Georgia.Hoewel Miami bespaard is gebleven van de ergste woede van Irma, zijn grote delen van de stad onder water. De krachtige winden hebben de stroomlijnen kapotgemaakt en zit 72% van de huishoudens zonder elektriciteit. Aan de westkust van Florida, vertoont de kuststad Napels rijen verwoeste woningen die onder water staan. De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft federale noodhulp voor Florida vrijgemaakt. Hij beschreef de orkaan als “een groot monster.”Twee politieagenten zijn gestorven toen hun voertuigen in Hardee County in Centraal Florida botsten. Eén persoon is bij een auto-ongeluk in de buurt van Orlando overleden. En in de stad Marathon in de Florida Keys is zaterdag een man overleden toen de wind zijn auto tegen een boom knalde.Voor de aankomst van Irma in Florida waren ongeveer 6,3 miljoen mensen aangezegd te evacueren. De Fort Lauderdale-Hollywood International Airport en Miami International Airport waren vandaag, maandag, gesloten. Er gelden avondklokken in gebieden zoals Miami, waar 13 mensen zijn gearresteerd voor vermoedelijke plundering.Irma is de krachtigste Atlantische storm in een decennium, heeft een pad van chaos, vernieling en dood afgelegd door het Caribisch Gebied. Een andere orkaan, Jose, is verzwakt over de westelijke Atlantische Oceaan. Later deze week zullen delen van Hispaniola (Haïti en de Dominicaanse Republiek), de Bahama's en de Turks en Caicoseilanden mogelijk nog te maken krijgen met hoge golven die Jose met zich meebrengt.