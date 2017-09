Buurtbezoek DA'91 aan het ressort Rainville.





De partij zegt dat zij de buurtbezoeken zal voortzetten om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen en steeds meer burgers actief te betrekken bij het politiek proces. Alle districten zullen DA’91 in de komende tijd op bezoek krijgen. De buurtbezoeken passen binnen de strategie van DA’91 voor Politiek Anders en dienen ook ter invulling van de nieuwe politieke agenda, geeft de voorlichting van de partij aan.Deze activiteit is in het kader van de nieuwe benadering van de partij om de politiek dichterbij te brengen bij de burgers en het tanende vertrouwen in de politiek weer te versterken. De buurtbewoners waren ook ontevreden over beboste verlaten percelen en slechte afwatering, die ondanks aandringen van de mensen niet worden aangepakt door de overheid.De burgers waren positief gestemd over het bezoek, zo lang voor de verkiezingen, zegt de partij. Zowat alle mensen gaven aan dat zij een verandering willen. De ressortraadsleden van DA’91 zullen extra aandacht vragen voor de oplossing van de aangekaarte problemen. Er zijn reeds voorbereidingen getroffen voor het oprichten van nog een kern in het ressort.