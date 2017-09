Robby Berenstein, voorzitter C-47.





De vakbondsleider heeft een onderhoud gehad met Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Berenstein vindt het verregaand van de regering dat leerkrachten met tuchtmaatregelen worden bedreigd omdat ze een vergadering hebben bijgewoond van de onderwijsbonden."De maatregelen en bedreigingen zijn in strijd met de verdragen die getekend zijn over de vrijheid van vakvereniging," benadrukt Berenstein. Ook het feit dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te kennen heeft gegeven dat personen die vrijgemaakt zijn om vakbondswerk te verrichten, te horen hebben gekregen dat de vrijstelling ingetrokken wordt.Leerkrachten die jarenlang in commissies ingedeeld zijn, zoals bewustwording van leerlingen en docenten over hiv/aids, hebben een schrijven ontvangen dat zij ingedeeld zullen worden in het normale onderwijsproces. Berenstein stelt dat het om verregaande maatregelen zijn. Deze kwestie wordt op de voet gevolgd. C-47 zal na de bestuursvergadering verdere mededelingen doen.