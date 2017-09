Een man gebruikt een stukje foam om vooruit te komen in de ondergelopen straten in Havana, Cuba. (Foto's: Reuters)





De storm met winden van meer dan 270 km per uur heeft minstens 37 mensen gedood in de regio. Duizenden zijn dakloos, de stroomvoorziening en de communicatienetwerken zijn vernietigd, waardoor sommige eilanden bijna van de wereld zijn geïsoleerd. Europese naties hebben militaire versterking gestuurd om de orde te handhaven en plunderingen te voorkomen. De schade zal naar verwachting in de miljarden dollars lopen.Expatriate miljardairs en arme eilandbewoners waren allen gedwongen dekking te zoeken, terwijl Irma daken van de gebouwen wegrukte, voertuigen omhoog slingerde en vee doodde. De toorn van Irma heeft zich uitgestrekt vanaf de Bovenwindse eilanden over Puerto Rico en Hispaniola naar Cuba voordat de storm koerste naar Florida.Golven van maximaal 11 meter hebben zondagmorgen bedrijven langs de kustzijde van de Cubaanse hoofdstad Havana geteisterd. Verder naar het oosten, hebben krachtige winden toegeslagen bij Varadero, het belangrijkste toeristisch resort van het eiland. "Het is een complete ramp en het zal heel veel werk kosten om Varadero weer op zijn voeten te krijgen," zei Osmel de Armas (53), een aquatische fotograaf die op het strand in het mishandelde resort werkt.Hotels aan de zee in Havana waren geëvacueerd, terwijl hulpverleners de hele nacht hebben doorgebracht met het redden van mensen uit huizen in het stadscentrum, omdat de zee met historische diepten was binnendrongen in het gebied.De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag de noodramp afgekondigd voor Puerto Rico, waar Irma minstens 3 mensen heeft gedood en honderdduizenden zonder elektriciteit heeft gelaten. Trump heeft ook federale fondsen uit die beschikbaar waren voor de Amerikaanse Maagdeneilanden vergroot. De Amerikaanse Maagdeneilanden hebben zware schade aan huizen en infrastructuur opgelopen.Verder in het oosten in het Caribisch Gebied zijn de eilanden St. Maarten en Barbuda grotendeels verwoest. De eilandbewoners komen uit hun schuilplaatsen om de catastrofe te aanschouwen die Irma heeft veroorzaakt. De Nederlandse premier Mark Rutte heeft gezegd dat er vier doden zijn gevallen op het Nederlands deel van St. Maarten en dat 70 procent van de huizen is beschadigd of volledig is vernietigd.Het aantal Nederlandse militairen wordt vandaag gebracht naar ongeveer 550. Er zijn berichten van plunderingen. Premier Rutte zegt dat om de orde te garanderen, de veiligheidstroepen bevoegd zijn om krachtig te handelen. De Nederlandse autoriteiten evacueren toeristen en gewonden naar Curaçao, waar de Nederlandse koning Willem-Alexander en de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, zondag zijn aangekomen.Frankrijk, dat toezicht houdt op het naburige Sint-Bartholomeus en de andere helft van St. Maarten, zei dat de aanwezigheid van de politie op de twee eilanden was gestegen tot bijna 500. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat sinds vrijdag elf mensen zijn gearresteerd om vermoedelijke "kwaadaardige acties." Televisiebeelden tonen de chaos op de eilanden, met ondergelopen straten, afgerukte daken en boten en auto's die in de elektriciteitspalen zijn geslingerd.Irma heeft minstens tien mensen gedood op de twee Franse eilanden, zegt de Franse regering. Een staats herverzekeringsgroep, Caisse Centrale de Reassurance, heeft de kosten van Irma geschat op ongeveer US$ 1,44 miljard. De Franse president, Emmanuel Macron, zal St. Maarten morgen bezoeken.Barbuda, waar ongeveer 1.800 mensen wonen, staat voor een wederopbouw die honderden miljoenen dollars zou kunnen kosten, zeggen staatsambtenaren. Irma heeft het eiland platgewalst.