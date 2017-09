Marinalex is weer open gesteld door de districtscommissaris van Para. (Foto: BIC Para)





De intrekking van de toestemming is zaterdag ongedaan gemaakt nadat Marinalex alle betalingsverplichtingen is nakomen bij de Belastingdienst en het commissariaat.Dit geldt ook voor de boeteaanslag. De beheerder van Marinalex heeft ook een bijdrage gedaan in het districtsfonds voor vuilverwerking.Marinalex werd gesloten, nadat zondag zonder vergunning van de dc een danshappening werd gehouden.