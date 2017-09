SLM-directeur Robbi Lachmising zegt mee te leven met de gestrande passagiers. (Foto: René Gompers)





De passagiers die gestrand zijn in Miami en Orlando zullen opgehaald worden zodra de luchthavens opengesteld worden. Aanvankelijk werd gedacht dat dinsdag weer vluchten uitgevoerd konden worden, maar er is nog geen groen licht gegeven hiervoor. In Suriname zijn diverse passagiers die ook gestrand zijn. Door orkaan Irma zijn de luchthavens gesloten. Miami Airport heeft te maken met wateroverlast.Op St.Maarten zijn ongeveer 35 passagiers uit Suriname gestrand. Zij kunnen niet opgehaald worden. De situatie is daar bijzonder slecht. Nederlandse hulp heeft lang op zich laten wachten. Veel Surinamers willen het eiland verlaten, maar kunnen voorlopig hun huis niet uit. De luchthaven is ernstig beschadigd en blijft nog gesloten voor commerciële vluchten.René Gompers