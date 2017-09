Samen met districtscommissaris (dc) Audrey Hankers, die waarneemt in Para, is besloten de surveillance op te voeren. Houders van recreatieoorden hebben geklaagd bij de politiecommissaris en de dc over voornamelijk jongemannen die onder invloed van alcohol baldadigheden uithalen. De security guards van de oorden blijken ook niet te zijn opgewassen tegen bepaalde calamiteiten."Er wordt zelfs niet geschroomd om politieagenten te beledigen en te intimideren omdat deze vaak slechts met twee tot drie personen uitrijden om ongeregeldheden op de oorden te bekijken," legt Ramjiawan uit. Naast de ondersteuning van militairen, heeft de regiocommandant een interventie eenheid ingesteld die zich in de nabije omgeving van de oorden postvat en op afroep binnen enkele ogenblikken ter plekke kan zijn. Deze eenheid heeft de opdracht om hard op te treden tegen ernstige ordeverstoorders. "Hard optreden betekent dat de daders in zulke gevallen aangepakt zullen worden als zware criminelen. Ze zullen ter plekke geboeid in de laadbakken worden overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. De interventie eenheid is zwaar gewapend," zegt de politietopper."Ik vraag de bezoekers om hun dag niet te bederven, zich goed te gedragen en vooral de instructies van de security guards stipt op te volgen. Ik begrijp dat men graag een borreltje of een biertje wil gebruiken. Daar is er helemaal geen bezwaar tegen zolang je gedrag normaal is en je anderen niet lastig valt. Mensen maken hoge kosten om een mooie dag te hebben met vrienden familie. Deze dag mag niet worden bedorven door een stelletje onverantwoordelijk lui. De politie zal ze serieus aanpakken. De eigenaren van de oorden hebben voertuigen ter beschikking gesteld voor de extra surveillance, deelt Ramjiawan mee.