Vakbondsleider Wilgo Valies.





De BvL en ALS hebben voor 22 september een onderhoud met het bestuur van de stichting over deze kwestie. Het RKBO stelt dat leerkrachten buiten het lesrooster om lessen voorbereiden en andere taken uitvoeren. Valies vindt dat dit een open deur intrappen is. Sinds jaar en dag doen leerkrachten dit. De voorbereiding, correctiewerk en diverse andere taken gebeuren na schooltijd.Valies merkt op dat in plaats van leerkrachten te koesteren, ze van alle kanten onder druk worden gezet. Op alle mogelijke manieren, zelfs met koloniale regelingen, wordt geprobeerd leerkrachten het leven zuur te maken. De BvL en ALS blijven alert en zullen de zaak op de voet volgen. "Wij blijven op onze hoede", stelt Valies. Hij zegt dat leerkrachten niet van plan zijn nog meer in te leveren.