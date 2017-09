Daken van veel huizen op St. Maarten zijn weggerukt door orkaan Irma.





“Zo jongens, weer eens krijgt onze Vrolijke Jeugd, dat grundyari zangkoor uit de gloriejaren van de groene partij, gelijk: Sranan gron tron gowtu noya.”“Je doelt op die jubelzang van die You-are-goldman over de Bonanza waarop zijn bedrijf in de Saramaccaconcessie is gestuit?”“Jawel, de aandelen van het bedrijf zijn meteen in waarde gestegen en dat bedrijf kan nog dertig jaar doorgaan met goud graven.”“Dankzij de glorieuze beslissing van mijn glorieuze leider, de boss of them all, the one and only holy glory story…”“Ja, is genoeg nu en over dertig jaar zitten we weer met fikse gaten in de bodem en dan zeggen ze: doei-doei, bye-bye dommies, we waren hier, wij witte pier, neem wat bier, jullie schelen ons verder geen sier.”“Dan gaan we weer een paar glad-pratende wondernemers achter gesloten deuren met hen laten onderhandelen dat ze alsjeblieft nog honderd jaar willen blijven, zoals we die bauxietjongens bedelen om te blijven, want zonder multinationals kunnen we niet leven, we moeten aan hen blijven kleven en ze bijna alles geven, anders gaan we beven.”“En neem onze bauxiet, hout en goud en geef ons wat lekkers zodat we het leger ambtenaren kunnen betalen en liefjes en diefjes op dienstreis kunnen sturen naar Peking, Jakarta, Dubai, Lalai en Babai.”“En de rest dat doet nog z’n best en werkt als de pest, krijgt als dank de stank en betaalt voor alles duurder en wordt zodoende zuurder.”“Ai, ai, wat zijn we weer negatief bezig; neks no bun, omdat we niet in de coalitie zitten, anders hadden we net andersom gesproken.”“Is niet waar, kijk hoe jullie de afgelopen zeven jaar dit land hebben vernietigd, dat we nu overal geld lopen te lenen.”“Dat is toch beter dan jullie die daarvoor overal geld liepen te bedelen, daarom un’las a verkiezing met glans, tot tweemaal toe.”“Kijk hoe jullie dit volk wurgen: benzineprijs wordt ongevraagd verhoogd, wat denken jullie daarvan? Gas komt straks nog, wart denken jullie daarvan? Melk is al omhoog, wat denken jullie daarvan? En straks de verhoging van de stroom- en waterprijs en de invoering van de BTW. Wat denken jullie daarvan?”“Wat ik daarvan denk? Dat we nu de ware prijs van onze schijnwelvaart leren betalen en steeds minder op subsidies en donaties gaan moeten leren leven en meer gaan moeten produceren.”“Alle grappen en kinderachtige rijmpjes op een stok, maar we mogen de Almachtige op onze blote knieën danken dat die Irma en Jose-hurricanes pesa un kondre, want als je die verwoestende krachten ziet tekeer gaan, boi, a no spotu.”“Daarom vind ik het ongepast dat mensen in hun politieke drift dit soort verwoestende natuurkrachten, al is het volgens hen met satire, over ons roepen. Dood wensen en rampen wensen is nou net over die grens gaan.”“Die ongeveer 1400 van onze landgenoten daar op Sint Maarten hebben de volle laag gekregen. Een nicht van mijn vrouw heeft gemaild: ‘Mijn huis is weg, a gwe, neks no de, alleen m’n zwembad vol troep is over.”“En een deel van de bevolking is aan het plunderen geslagen, ik bedoel, wat is dat nou!”“Die mensen hebben honger en dorst, daarom; ze zijn desperate.”“Gaan drie widescreen tv’s, laptops en dure kleren je honger stillen? Kom nou man, dat is gewoon ordinair geboefte, tuig van de richel.”“Dan zitten we hier lekker onze sopie te drinken en op elkaar te schelden en te klagen om een melkprijsverhoging, dan hebben anderen binnen een kwartier alles verloren? Boi, we zijn een stelletje ondankbaren bij elkaar.”“Ja dominee, pater, mulvi, pandit en rabbi, u hebt gelijk, we zijn zondaren, klagers die geen nood kennen en alles gratis willen hebben en voor niets willen bijdragen en maar wel willen staken en braken en schreeuwen als dolle leeuwen, u hebt gelijk. Maar zo zijn we helaas en al uw moreel gepredik ten spijt, al uw wijze lessen als u weer eens belt naar de radio ten spijt, we doen toch precies wat we willen en luisteren naar God noch gebod.”“Ik ben tenminste veel beter dan al die oplichters die dit land voor miljoenen hebben opgelicht en met de noorderzon zijn vertrokken. Kijk die ene Kantenman van dat EBS-schandaal, die licht een goedgelovig pensioenfonds op, licht ons Energiek Bedrijf op en krijgt de kans om met de noorderzon te vertrekken, anders zou hij gaan fluiten, en die twee anderen zitten nog steeds vast, want ze zijn zo onschuldig als pasgeboren baby’s.”“En hier lees ik in die Paramaribode over twee andere oplichters, die van dat ressort Peperpot, miljoenen euro van de Nederlandse postcodeloterij verdamp drape, en een fiks bedrag van de Nederlandse ambassade en niemand kan dat dieftig schatje met haar zogenaamde architect-partner wat doen. They fly away in all ways. Lees dat artikel dan ga je zien hoe meesteroplichters te werk gaan.”“Maar in plaats van te halen en te trekken over onze oude meersterren vlag en de éénster nieuwe vlag, kunnen we beter een nieuwe vlag ontwerpen met een rood omrand rond verkeersbord erop met een grote 50 erin, zoals die vakantiedjoppers van het Korps Surinaamse Verkeersvrijwilligers dat laatst aan de Coppelachmonstraat deden als reminder voor honderden weggebruikers.”“Waarom worden zij niet: het KZV oftewel Korps Zichtbare Verkeerspolitie? Als tegenhanger van onze langgemouwde KOV. Jullie mogen zelf de O invullen. Toch een goed idee?”“En wat vonden jullie van die cartoon of spotprent in de krant met Fedi Seisburg aan de Afobakaweg?”“Vanaf het begin werd gezegd dat die weg te smal was, en dat blijkt keer op keer.”“Al maak je die weg nog zo breed, met die race-gekken is zelfs honderd meter breedte te smal.”“Maar bij dat jongste ongeluk, zegt een getuige uit dat busje dat werd ingehaald door dat fatale busje, dat de chauffeur van haar busje de inhaler wenkte en tutterde om niet in te halen, toch a mang haal in, dan a nak a tegenligger frontaal. Die vrouw in dat ingehaalde busje zei dat de klap zo heftig was, dat de wagens een stukje de lucht invlogen.”“Maar zeg eerlijk, als iemand je ondanks je signalen om dat niet te doen, toch wilt passeren en je ziet een tegenligger naderen, wat zou jij als bestuurder volgens het verkeersboekje moeten doen?”“Verminder mi snelheid, mek’a man psa snel, zodat hij weer naar links kan.”“Welnu, dat bedoel ik nou. Dus in plaats van te wenken en te toeteren van ‘haal me niet in’, kon hij beter afremmen, zodat die inhaalbakru kon passeren.”“Of wilde die ene niet dat die andere moest passeren? En die andere nam toch die kans om voorop te rijden om passagiers te hosselen?”“Baya, ik was er niet bij, dus ik kan geen dingen hier gaan zeggen of gaan suggereren.”“Ik suggereer ook niets, ik analyseer gewoon de getuigenis van een van de inzittenden die het heeft zien gebeuren. Het gebeurde vlak voor hen. Volgens mij waren ze één voor ook op die gebotsten opgeknald.”“Ze kunnen die weg echt ‘Afoededeweg gaan noemen. Jeetje, drie levens te betreuren.”“En dan die jongemannen die naast elkaar racen over de Anton Dragtenweg, ene de sloot in, andere rijdt paal in tweeën. Ik bedoel, zulke figuren moeten toch als ze het overleven voor zeker vijf jaren niet meer mogen rijden, plus een fikse boete, zoiets als 50.000 srd betalen. Dan ga je zien dat men, zoals in Nederland, gaat beven om te gaan racen.”“Maar dan ga je weer horen: nee, is een te zware straf, is een arme jongen, hij wilde niet zo hard rijden, maar de wind woei zo hard en noem nog een paar van die flauwe excuses. We zijn gewoon te bobo om streng op te treden, omdat we zelf maar willen doen en laten wat we willen.”“In dit land gebeurt alles vlot wat niet moet gebeuren en gebeurt alles onvlot wat wel moet gebeuren.”“Zoals leerkrachten van het RKBO die volgens een huishoudelijk reglement uit 1973 tot 3 uur moeten werken.”“Mijn hemel, mi masra, dat wordt meteen staken, met braken, want Bigi basi Wilgo zegt: gelijke behandeling voor alle leerkrachten.”“Groot gelijk heeft hij, dus dan gaan ook alle openbareschoolleerkrachten tot drie uur moeten werken.”“Maar als ze dan het openen van de school in gevaar brengen door te gaan staken?”“Dan gaat de school niet open en volgt salarisblokkade voor elke leerkracht die zich niet aanmeldt om te gaan werken. Eens zal dit moeten ophouden.”“Heren, ik ga volgen waar Irma nu is met Jose in haar kielzog. See unu.”Rappa