De meeste doden door de aardbeving zijn gevallen in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca. (Foto: AFP)





Minstens 15 mensen zijn gedood in de naburige deelstaat Chiapas. Vier andere doden zijn gemeld in de noordelijke deelstaat Tabasco. Honderden gezinnen kamperen naar verluidt in de straten. Ze zijn bang voor de gevaren van naschokken. De Mexicaanse Seismologische Dienst zei dat er sinds de eerste beving 721 naschokken zijn geregistreerd.De aardbeving was de zwaarste die het land in een eeuw heeft gehad. Vrijdag werd de oostkust van het land ook getroffen door tropische storm Katia. Twee mensen zijn daarbij omgekomen in modderstromen die door zware regenval zijn veroorzaakt.