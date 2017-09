De politie van Santo Boma heeft de bewoner Kishan, G. (29), die onder invloed van alcohol verkeerde, aangehouden op verdenking van brandstichting. Een houten woning aan de Rameswardat Ganputweg is afgelopen week volledig afgebrand.Toen de politie ter plekke aankwam waren de woning en de totale inboedel reeds afgebrand. De brandweer was bezig met nablussingswerkzaamheden. Aan de hand van getuigenverklaringen is Kishan G. aangehouden.Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning die niet was aangesloten op het elektriciteitsnet is niet tegen brand verzekerd. De politie had het adres eerder aangedaan, na een melding van een huiselijke ruzie. De politie trof een vrouw aan met haar twee minderjarige kinderen aan. Op haar verzoek werd zij op een ander adres afgezet om de nacht door te brengen.De politie van Santo Boma en de afdeling Forensische Opsporing zijn nog bezig met het onderzoek, meldt de politie Public Relations.