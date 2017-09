De 'witi futu' maakt deel uit van de ceremonie bij de inauguratie van kapiteins en basja's. (Foto: VHP)





Hoofdbestuurslid Stan Dijksteel zegt aan Starnieuws dat de feestelijkheden vanochtend om 4.00 uur zijn begonnen. De VHP heeft ook een bijdrage geleverd tot het welslagen van het inaugurele feest.De bewoners hebben te kennen gegeven dat het feest tot maandag in de ochtend gehouden zou worden, indien het dorp over elektriciteit zou beschikken. De 'broko dey' is gebruikelijk bij dit soort ceremoniën. De feestelijkheden zijn afgesloten met de traditionele 'witi futu'. Hierna werd de eerste krutu belegd met de bevolking.