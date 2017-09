Rodney T. (40) is aangehouden door de politie van Latour. De man geeft toe seks gehad te hebben met een twaalfjarig meisje. Hij verklaarde een paar keer omgang met het kind gehad te hebben. De politie kreeg een tip dat iemand werd verkracht.Bij een onderzoek in de woning zijn er drugs, een vuurwapen met bijbehorende patronen en andere goederen waarvan Rodney T. de herkomst niet kon verklaren, in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.Deze zedenzaak is overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken en de drugs- en het overige wordt verder door de politie van Latour onderzocht. De man is aangehouden.