Voorspelling van het pad van orkaan Irma. (Beeld: CNN)





Meer dan 160.000 mensen hebben geen elektriciteit. De opvangcentra zijn vol. Ongeveer 70.000 mensen hebben onderdak gezocht in onderkomens die aangeboden is door de Staat. In Florida is de noodtoestand uitgeroepen en een avondklok is van kracht.Irma heeft een verwoestende spoor achtergelaten in het Caribisch Gebied. 24 personen zijn omgekomen. De economische schade is nog niet in geld uit te drukken. Bijkans 95% van de huizen in Barbuda is verwoest. De ravage op St. Maarten is enorm. Veel Surinamers op St. Maarten hebben schade geleden. Er is nauwelijks communicatie met familie. Ook in Florida woont een aantal Surinamers. Familieleden zijn bijzonder bezorgd over hun geliefden.Het is nog niet duidelijk waar Irma aan land zal gaan in de VS. De orkaan is iets van richting veranderd, na huis gehouden te hebben op Cuba. Irma verplaatst zich langzaam, ongeveer 9 kilometer per uur. Meer dan 6,5 miljoen mensen moesten van de autoriteiten hun huis verlaten. Het Amerikaanse National Hurricane Center verwacht golven van ongeveer 5 meters langs de westkust van Florida.