Coron Krioro is uitgeroepen tot de winnaar van de tweedaagse wandelmars van Coronie.





Vincent Molly van JOC zegt dat de organisatie heeft getoond dat Coronianen volop hebben geparticipeerd. Coronie heeft met de 60% participatie getoond dat ook in di district het tweedaagse evenement jaarlijks kan worden gehouden, zegt Molly.Als tweede is geëindigd de groep Zulu Brasband uit Nickerie, de derde prijs ging naar Hony Queen. Best brassband werd Umodja en de prijs voor de productie ging naar Zulu. De prijs voor prodowaka is bemachtigd door Coron Krioro.De jongste en oudste deelnemers kregen elk een prijs overhandigd. De jongste deelnemer van de wandelmars is de 4-jarige, Lakiesha Winter en de oudste loper, Henk Kieuw A Sen, 83 jaar.Edgar van Genderen