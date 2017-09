Starnieuws heeft eerder gemeld dat minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur niks weet van verlenging van de werktijden van leerkrachten. De minister verwijst naar RKBO over deze kwestie. Er is hierover niet vooraf afgestemd met het ministerie.De leerkrachten van het Bijzonder Onderwijs worden betaald door de Staat. Wilgo Valies, voorzitter van de BvL/ALS heeft aangegeven dat het een roerig schooljaar wordt, indien zaken worden doorgedrukt, zoals verlenging van de werktijd.Volgens de BvL/ALS worden er rancuneuze maatregelen getroffen tegen leerkrachten. De leerkrachten zijn op scherp en zijn niet van plan over zich heen te laten lopen. De uitbreiding van de werktijden zal niet worden geaccepteerd. Leerkrachten voeren aan dat alle onderwijsgevenden op dezelfde manier moeten worden behandeld.