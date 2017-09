Waarnemend president Ashwin Adhin. (Beeld: NII)





Waarnemend president Ashwin Adhin zegt aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat Suriname meteen actie heeft ondernomen om Antigua & Barbuda te hulp te schieten. De spullen worden maandag uit Suriname naar Antigua gevolgen. Ook orkaan Jose kon de hulp niet in het weekend al worden gegeven. Het vliegtuig vertrekt om 13.00 uur en keert dezelfde dag terug.De Caribische Rampenbestrijding Organisatie (CDEMA) had al via het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) logistieke hulp gevraagd. De waarnemend president zegt dat deze hulp ook zal worden verleend door Suriname.Suriname zal onder meer water, melk, rijst, meel, melk lakens, spijsolie en hygiënische pakketten verstrekken. Suriname geeft met de concrete bijdragen volgens Adhin een duidelijk signaal aan de bevriende landen in de regio. Na de eerste bezending zal de samenleving ook ingeschakeld worden om hulp te bieden. Adhin zegt dat Suriname de ontwikkelingen op de voet volgt.