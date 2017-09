Kolonel Jerry Slijngaard van NCCR deelt mee het verzoek van CDEMA te zullen bespreken met de autoriteiten. Irma heeft een spoor van verwoesting aanricht in de regio. Daarnaast worden de ontwikkelingen rond Orkaan Jose nauwlettend in de gaten gehouden. Slijngaard geeft aan dat Suriname veel meer ondersteuning geeft dan men zich op het eerste gezicht vermoedt. Naast hulp in de vorm van mankracht altijd de bereidheid bevriende landen te helpen in tijden van calamiteiten.De overheid geeft alvast de meest hulp de komende week. Daarna krijgt de samenleving de ruimte om ook een bijdrage te leveren. Het NCCR zal wel aangeven wat de behoefte precies is.Slijngaard deelt mee dat de Meteorologische Dienst waarschuwt voor mogelijke hevige buien die gepaard kunnen gaan met krachtige windstoten in de middaguren. Het hoeft geen gevolg te zijn van de orkanen maar indien er veel activiteit merkbaar is, zal het NCCR volgens Slijngaard het volk de nodige instructies geven, zeker als het gaat om rukwinden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.