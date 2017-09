De ruim zestig jaar oude pompen van Wageningen zijn aan vervanging toe. (Foto: NII)





De overeenkomst met Kirloskar Brothers is deze week getekend door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, namens de Staat Suriname. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). In januari was een technische missie onder leiding van de vicepresident van Kirloskar, Santosh Kulkarni, in Suriname voor een oriëntatiebezoek Wageningen. De pompen werden uit elkaar gehaald om de bouw, omvang, onderdelen en ligging te bestuderen en te analyseren. Het ontwerp van de pompen is al voor 90% af.Twee deskundigen van Kirloskar Brothers LCC uit India hebben een finale inspectieronde gedaan op 5 en 6 september aan de pompen van het pompgemaal Wageningen. De drie pompen van het gemaal, die ouder zijn dan zestig jaar, zijn aan vervanging toe. Deze verouderde pompen kosten de Staat jaarlijks miljoenen aan revisie en onderhoud. Van de drie pompen functioneren pomp I en II, terwijl pomp III niet in gebruik is. Na dit finale inspectiebezoek zal het ontwerp worden afgerond. Ook de besturing van de pompen en de assemblage zijn opgenomen in het ontwerp.Na de afronding van het ontwerp zullen de pompen in India worden vervaardigd. Het vernieuwen van de pompen zal in drie fasen geschieden. Het streven is om de eerste pomp medio 2018 in Suriname aangeleverd te krijgen, zodat die geïnstalleerd wordt en in september operationeel is.Dit project, vernieuwing van het pompgemaal Wageningen, is het derde van Kirloskar. Dit bedrijf heeft eerder veertien nieuwe pompen aangeleverd in de afgelopen tien jaar. Het pompgemaal voorziet jaarlijks in twee seizoenen irrigatiewater aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in Nickerie. Met het herstel van het pompgemaal te Wageningen wordt verwacht dat de padieboeren optimaal over irrigatiewater kunnen beschikken waardoor de productie van rijst verhoogd kan worden.