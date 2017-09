In Florida zijn 5,6 miljoen mensen, zo’n vierde van de bevolking van de Amerikaanse deelstaat, aangezegd te vertrekken terwijl de storm nadert. Voor zover bekend zijn minstens 20 mensen in het Caribisch Gebied overleden als gevolg van orkaan Irma.De orkaan, die de laatste paar uur sterker is geworden, heeft vrijdag laat de Camaguey Archipel aangedaan en vormt een bedreiging voor de nabijgelegen kuststeden en dorpen. Dit is de eerste keer dat een categorie 5 orkaan Cuba in decennia heeft getroffen.Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center heeft Irma vandaag maximale aanhoudende winden van 257 km per uur. Het oog van de storm bevindt zich ongeveer 190 kilometer ten oosten van het Cubaanse vissersdorp Caibarien. Voor de provincies Camaguey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus, Villa Clara en Matanzas geldt een orkaanwaarschuwing.Van sommige woongemeenschappen is de elektriciteitsvoorziening onderbroken en wordt communicatie met steden in meer afgelegen gebieden steeds moeilijker. Inwoners hopen dat de storm het eiland vlug passeert op zijn koers naar Florida Keys richting Miami.Zelfs dat kan echter gevaarlijke vloedgolven en stormvloed veroorzaken in veel bevolkte gebieden. Eerder hebben de inwoners geprobeerd mensen hun daken te beveiligen en hebben zij hun bezittingen van laagliggende kustgebieden verplaatst naar hogere gelegen gebieden."Er zijn echt harde windstoten. Het komt en gaat en de verlichting is uitgevallen," vertelt Anaida Gonzalez, een gepensioneerde verpleegster in de Camaguey-provincie, aan Reuters. Ongeveer 50.000 toeristen verlaten of hebben Cuba al verlaten. De ressorten aan de noordkust zijn nu leeg.Irma zal Florida naar verwachting op zondag treffen. Brock Long, hoofd van het Amerikaanse Federale Noodbureau, heeft gewaarschuwd dat Irma Florida of de naburige deelstaten zou verwoesten. Hij zei dat delen van Florida dagen zonder stroom zullen zijn. "Het hele zuidoosten van de Verenigde Staten kan beter wakker worden en opletten," voegde hij eraan toe.Rick Scott, gouverneur van Florida, zei dat alle inwoners van de deelstaat bereid moeten zijn om te evacueren. Hij heeft een ernstige waarschuwing gedaan aan degenen in bedreigde gebieden. "We hebben geen tijd meer. Als je in een evacuatiezone bent, moet je nu gaan," vertelde hij verslaggevers. “Onthoud, we kunnen je huis herbouwen, we kunnen je leven niet herbouwen.”Intussen blijft het dodental in het Caribisch Gebied stijgen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, zei dat er negen mensen waren gedood en dat er zeven worden vermist op het Franse grondgebied op St Maarten. Het eiland wordt gedeeld met Nederland en St Barthélemy. In het Nederlands gedeelte van St Maarten is een tweede dode bevestigd. Franse ambtenaren zeiden dat zes van de 10 woningen op het eiland zo erg beschadigd waren dat ze onbewoonbaar zijn.De Franse, Britse en Nederlandse militaire autoriteiten hebben hulp gestuurd naar hun grondgebied in de Caribische regio. Er zijn oorlogsschepen en vliegtuigen uitgerust met voedsel, water en troepen in het gebied.Een andere storm, Jose, die achter Irma komt in de Atlantische Oceaan, is nu een categorie 4 orkaan met winden van 240 km per uur. Het volgt een soortgelijke koers als Irma, en belemmert nu al de hulpinspanningen in sommige van de ergste getroffen gebieden. Inwoners van Barbuda, waar Irma 95% van de gebouwen heeft vernietigd, hebben het eiland verlaten nu Jose nadert.Orkaan Katia, in de Golf van Mexico, een categorie 1 storm met winden tot 120 km per uur heeft vrijdag laat een landing gemaakt op de Mexicaanse Golfkust in de deelstaat Veracruz. De verwachting is dat de storm in de komende uren snel zal afzwakken.