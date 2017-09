Jo Ann Keenswijk, hoofd Bevolkingsstatistieken ABS (r) naast collega Beck Soeltan. (Foto: Raoul Lith)





In de zesde publicatie van de demografische data van het ABS zijn er vijf hoofdonderwerpen. Het gaat om gegevens over geboorte, sterfte, huwelijk, echtscheiding en migratie. Deze publicatie geeft een beeld van hoe de bevolking er nu uitziet. "Je kan het gebruiken voor bevolkingsbeleid. Beleidsmakers kunnen de trend bekijken van 2013 naar 2016 en bepalen welke injecties of investeringen gegeven kunnen worden voor een gewenst beleid of hoe resultaat te bereiken,” zegt Jo Ann Keenswijk, hoofd van Bevolkingsstatistieken.Ze merkt op dat er een ontwikkeling te zien is in de interne migratie. Opvallend is dat veel mensen richting Wanica, Commewijne, Saramacca en Para optrekken. De grootste groep verlaat Paramaribo voor een ander district. Sipaliwini is het tweede district waar de meeste mensen vertrekken om elders te wonen gevolgd door Nickerie en Brokopondo. Uitbreiding van en toegankelijkheid tot districten kan een rede zijn voor vertrek. "Mensen vertrekken naar andere plekken waar er nu verzadiging is in Paramaribo. Het heeft ook te maken met verspreiding en decentralisatie. Als jij je werkgelegenheid en diensten een beetje gaat uitbreiden en spreiden dan alleen in Paramaribo. Dat is ook een positieve ontwikkeling."Raoul LithDe ABS-vertegenwoordiger zegt dat er data wordt verzameld van externe bronnen zoals het Centraal Bureau voor Burgerzaken, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, ziekenhuizen en de Regionale Gezondheidsdienst. Ook van de statistiek afdeling van ABS wordt data verwerkt. Keenswijk stelt dat ABS de cijfers produceert, maar de oorzaak daarvan aan de gebruikers overlaat. Als voorbeeld geeft ze aan dat het aantal echtscheidingen toeneemt en huwelijken afneemt. De oorzaak hiervan zou een gebruiker kunnen onderzoeken. "We berekenen en brengen de cijfers uit. Deze gegevens, als het gaat om bevolkingsstatistieken, geven een beeld en zijn input voor een verdere analyse of onderzoek."