In de zuidelijke Mexicaanse deelstaten Oaxaca en Chiapas heeft de aardbeving een aantal gebouwen met de grond gelijk gemaakt. (Foto's: Reuters)





Er is een enorme reddingsoperatie begonnen in de zwaarste getroffen staten Tabasco, Oaxaca en Chiapas, waar mensen onder de rommel gevangen zitten. President Enrique Peña Nieto zegt dat minstens 200 mensen gewond zijn geraakt.De aardbeving met een kracht van 8.1 die zich donderdag kort voor middernacht heeft voorgedaan voor de zuidkust van Mexico, was sterker dan de catastrofale beving in 1985. Toen werden delen van Mexico City met de grond gelijk gemaakt en waren er duizenden levens te betreuren. Vermoed wordt dat het dodental dit keer lager is, omdat minder bevolkte delen zijn getroffen.De beving donderdag heeft Mexico City doen rammelen. Guatemala en El Salvador hebben de trilling ook gevoeld. Maar de stad Juchitán in de Mexicaanse deelstaat Oaxacan heeft de zwaarste schade geleden. Het staatshoofd zei dat er 45 doden waren gerapporteerd in Oaxaca, 12 in Chiapas en vier in Tabasco. In Juchitán alleen zijn minstens 17 doden gemeld. Het gemeentehuis en een aantal andere gebouwen is zwaar beschadigd of is met de grond gelijkgemaakt."De situatie is Juchitán is kritiek, dit is het verschrikkelijkste moment in zijn geschiedenis," zei burgemeester Gloria Sanchez. President Peña Nieto heeft de verwoeste stad vrijdag bezocht. Er zou minstens één persoon zijn overleden in Guatemala. De getroffen regio is het armste en minst ontwikkelde deel van Mexico. De volledige omvang van de schade is nog onduidelijk.In de loop van vrijdag heeft de regio een aantal naschokken gehad. Paus Franciscus die in Colombia op bezoek is, zei dat hij zou bidden “voor degenen die hun leven en hun families hebben verloren.” De aardbeving heeft toegeslagen, terwijl Mexico aan de oostkust wordt bedreigd door orkaan Katia. De categorie 1 orkaan bevindt zich ten zuidoosten van Tampico en heeft winden van 140km per uur.