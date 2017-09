De dodelijke aanrijding aan de Afobakaweg. Drie personen zijn omgekomen. (Foto: KPS)





Een autobestuurder en een mede-inzittenden van een personenauto zijn op vrijdag 8 september bij een aanrijding aan de Afobakaweg omgekomen. Een derde slachtoffer liet het leven in het ziekenhuis. De politie van Paranam kreeg de melding van de aanrijding via de Centrale Meldkamer met zware materiële schade en slachtoffers met zware lichamelijke letsels. Ter plaatse zijn een personenauto, een autobusje en slachtoffers aangetroffen.Per ambulance zijn vijf slachtoffers, van wie één in kritieke toestand, afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer is in de ziekeninrichting overleden.Volgens ooggetuigen reed de personenauto vanuit de richting Paranam naar Brokopondo en het autobusje reed de tegenover gestelde richting.Ter hoogte van mastnummer 32 heeft de chauffeur van de autobus, naar zeggen van de ooggetuige, een inhaalmanoeuvre gemaakt met als gevolg een frontale botsing. In de voertuigen zijn er documenten aangetroffen. De politie is doende te onderzoeken of deze documenten aan de dodelijke slachtoffers toebehoren, waarna de personalia zullen worden bekend gemaakt. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Verkeer van regio Midden.De politie van het ressort Nickerie kreeg omstreeks 19.00 uur de melding van een aanrijding aan de Middenstandspolder tussen een pick-up en een tractor. Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder van de pick-up bij een inhaalmanoeuvre tegen het rechter wiel van de tractor aankwam. De tractor geraakte uit balans en brak in tweeën. De 28-jarige tractor bestuurder Dhirin Badjan kwam hierdoor te overlijden. De bestuurder van de pick-up verkeerde niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd.De ontzielde lichamen van de verkeersslachtoffers zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Met deze vier verkeersslachtoffers is de barometer gestegen naar 56.