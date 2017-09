Binda is pas teruggekeerd uit St. Maarten. Hij merkt op dat er ongeveer 1600 Surinamers daar zitten. Door het uitvallen van verbindingen verloopt het contact erg moeizaam. Op St. Maarten wordt er geplunderd. Er is nauwelijks orde op het eiland. Regeringsgebouwen, huizen van politiemannen en diverse autoriteiten zijn ook verwoest.Veel Surinamers hier zijn angstig over de situatie omdat ze geen contact kunnen krijgen met hun dierbaren. "Wij moeten nagaan op welke manier er hulp geboden kan worden. Daarom is het belangrijk om bijeen te komen, zodat informatie uitgewisseld kan worden. Na orkaan Irma is er nu dreiging van Jose. De mensen zullen zich nauwelijks kunnen voorbereiden hierop, omdat de communicatie is uitgevallen."In ieder geval zullen wij er alles aan doen om de mensen te helpen en te inventariseren wat dringend noodzakelijk is," zegt Binda. Hij hoopt dat er gauw duidelijkheid is. Hulp uit Nederland komt ook heel moeizaam op gang. Alleen militaire vliegtuigen kunnen landen op St. Maarten, omdat die geen hulp van de toren die verwoest is, nodig hebben. Het gehele leven op St.Maarten ligt stil.