De tractor is in twee stukken gereten door de aanrijding nabij Middenstandspolder in Nickerie.





De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Volgens informatie kwam de D-max vanuit Wageningen. De chauffeur is met de schrik vrijgekomen. De politie van Henar is belast met het onderzoek. Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen.In de verkeersveiligheidsmaand is het aantal verkeersdoden gestegen naar tien. Landelijk gaat het om 56 verkeersdoden voor dit jaar.