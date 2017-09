In de afgelopen periode zijn er wederom successen geboekt tijdens verkeerscontroles. De afdeling ANRS die belast is met het opsporen en effectueren van vonnissen voor verkeersovertredingen heeft in korte tijd een aantal voertuigen staande gehouden. Bij deze controles zijn de veroordeelden in staat gesteld hun boete te voldoen middels contanten of de pinpas.Eveneens zijn er bestuurders beboet die voertuigen bestuurden zonder in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Op deze overtreding staat een boete van SRD 750, meldt de politie Public Relations.