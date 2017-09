Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. (Foto: René Gompers)





Op 30 augustus 2016 heeft de multinational een intentieverklaring getekend met de regering om de rechten te verwerven van het Saramaccagebied met de bedoeling om binnen twee jaar exploratie activiteiten uit te voeren. Bij de ondertekening is een eerste aanbetaling van US$ 0,2 miljoen gedaan om Rosebel onmiddellijke toegang te verschaffen tot het terrein. Na succesvolle oriëntatie heeft het bedrijf een maand later de intentieverklaring geratificeerd voor het Saramaccagebied. Er is US$ 10 miljoen betaald in contanten en is overeengekomen om 3.125.000 miljoen gewone Iamgold aandelen in drie gelijke jaarlijkse transacties uit te geven aan de Surinaamse regering.De eerste termijn van miljoen aandelen zullen op 12 december dit jaar verstrekt worden, deelt Dodson mee. Hij legt uit dat er al gesprekken gaande zijn met institutionele beleggers. Het gaat om banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De minister merkt op dat het om een joint-venture gaat. Iamgold is de operator en voert ook de exploitatie. De toekomst ziet er hoopvol uit door het geprojecteerde 1,5 miljoen ounce (44.000 kg) aan goud. Met deze vondst is de levensduur van de mijn tot na 2030 verlengd.