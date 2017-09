De frontale aanrijding aan de Afobakaweg heeft nog een leven geëist. Een derde slachtoffer is overleden op Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Vanmiddag zijn twee personen ter plekke overleden. Een zwaar gewond slachtoffer is per ambulance vervoerd naar de SEH.Alle drie ontzielde lichamen zijn in beslag genomen voor obductie. Het aantal verkeersdoden is gestegen naar 55 voor dit jaar.