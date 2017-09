Tijdens de straatacties is de grootste truc van de regering geslaagd; verdeeldheid zaaien onder de trekkers van de acties. Want ik bedoel de grote leiders zouden niet toestaan dat broekjes als Maisa, Curtis en Bryan meer massa dan hen op de been brachten. Op 20 mei was het compleet. Velen kwamen er met hoge verwachtingen, teleurgesteld en gedesillusioneerd verlieten zij 'Grundyari'.De trend van straffeloosheid van deze regering is toen definitief ingezet. Kleine verhogingen werden nu grote verhogingen. De bekendmakingen zijn schaamteloos en openlijk, want wie gaat zich nu nog verzetten? Melk SRD 8,50 'da wat'. Gasbom komt er aan 'da wat'. Gasoline? Ach we melden jullie niet meer, 'da wat'? Is het tijd voor een nieuwe leider of moeten oude leiders nieuwe strategieën bedenken? Of moeten jonge leiders meer ondersteuning krijgen? Of moeten er simpelweg meer leiders komen? Een goede leider maakt immers geen volgers maar meer leiders!Zijn er genoeg Surinamers die leiders zijn. Zijn er genoeg mensen die informatie kunnen opnemen en zelf hun mening kunnen vormen? Of wil iedereen achter een leider blijven rennen? Een geestelijke woont in een paleis en rijdt bijna een gouden koets en vraagt soberheid van jou. Wat denk jij daarvan? 1 econoom is het oneens met praktisch alle andere economen in het land, terwijl onder zijn leiding de economie naar de knoppen gaat, wat denk je daarvan? De man die de onderhandelingen met een multinational moet leiden heeft zelf belangen daar, wat denk je daarvan. Ondernemers vertrouwen de overheid niet meer en accepteren geen bestelbonnen.In plaats van het vertrouwen in de regering te herstellen, krijgt nu elk departement SRD 50.000,- voor directe uitgaven, wat denk je daarvan. De eerste vrouw heeft concessies en doet aan afgraving op Braamspunt. Daarom kon de zaak niet worden aangepakt, wat denk je daarvan. Onderweg naar de recreatieoorden kom je gemiddeld dertig vrachtwagens met rondhout tegen, terwijl de export van rondhout niet goed is voor Suriname, wat denk je daarvan. De president is nooit aanwezig als er slecht nieuws is. Of zie je dat spelletje niet? De oppositie klaagt en roept steeds corruptie, maar doet net niet het uiterste om schuldigen aan te brengen waaraan zal dat liggen? Nu heeft u 19 vragen en straks 3 baksis, er is werk zat!Suriname wat denk je? Suriname denk je? Suriname denk!