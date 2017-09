De schade op Barbuda is heel groot. Alles zal weer opgebouwd moeten worden. (Foto's: Laura Bicker/BBC)





De premier van Antigua en Barbuda, Gaston Browne, heeft eerder gezegd dat Barbuda "nauwelijks bewoonbaar" was. Hij merkte op dat Irma 95% van de bouwstructuren van het eiland heeft vernietigd. Het eiland heeft nauwelijks een gebouw dat onaangeroerd is gebleven.Maar gevreesd wordt dat meer verwoesting onderweg is, want Jose volgt het pad van Irma over de Atlantische Oceaan. Browne heeft opgedragen tot noodontruiming voor eenieder op Barbuda, nadat Jose was aangesterkt tot een categorie 4 orkaan. Barbuda telt ongeveer 1.600 mensen. De bedoeling is dat alle bewoners naar het naburige eiland Antigua worden overgebracht."De bedoeling is om ervoor te zorgen dat elke inwoner van Barbuda het land tijdig verlaat. We kunnen ons geen situatie veroorloven dat Barbuda in dergelijke omstandigheden weer door een orkaan wordt geraakt," zei hij. De premier heeft er bij elke inwoner van Barbuda op aangedrongen om naar Antigua te gaan.Boten en minstens een helikopter hebben gestreden tegen de klok om mensen van het eiland te krijgen. Antigua, dat slechts 60 km verderop ligt, is gespaard van dezelfde verwoesting door Irma. Kleine groepen van vier of vijf inwoners van Barbuda werden onder moeilijke omstandigheden vervoerd. De nadering van orkaan Jose maakt de reis die de inwoners door de lucht en zee ondernemen, steeds gevaarlijker.Als de storm een categorie vier orkaan blijft, de tweede hoogste beoordeling, zal deze winden tot 240 km per uur brengen en nog meer verwoesting kunnen veroorzaken op het kleine eiland. Het Amerikaanse National Hurricane Center heeft voorspeld dat het centrum van Jose voorbij of ten oosten van Barbuda zal passeren. Er wordt niet verwacht dat het oog van de storm over Barbuda gaat, zoals met Irma het geval was. Voor Antigua, Anguilla, St Maarten en St Barts dreigt ook gevaar van de tweede orkaan.