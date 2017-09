Het overgrote deel van Barbuda is verwoest door orkaan Irma. (Foto: NYdailynews)





De regering heeft haar innige medeleven en solidariteit betuigd met de Caribische eilandstaten die getroffen zijn door orkaan Irma, deelt het Nationaal Informatie Instituut mee. Suriname helpt mee om enige verlichting te brengen in de rampzalige situatie waarin de bevolking van zuster eiland Barbuda zich bevindt. Het ligt in de bedoeling om deze hulpgoederen uiterlijk dinsdag 12 september 2017, te vervoeren naar het getroffen eiland.Deze hulpverleningsactie van Suriname vindt plaatst in nauwe samenwerking met het Kabinet van de President, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. De vertegenwoordiging van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), staat continu in contact staat met de Caribische Rampenbestrijding Organisatie.