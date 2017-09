Irma heeft zware winden en veel regen gebracht in Turks en Caicos. (Foto's: Reuters)





De extreem gevaarlijke orkaan is vanmorgen van een categorie 5 gedegradeerd naar een categorie 4, maar blijft nog steeds zware winden van 240 km per uur behouden, zegt het Amerikaanse National Hurricane Center. Het natuurgeweld vormt nu een bedreiging voor Cuba en de Bahama’s. Irma bevindt zich op 435 km van de noordelijke kust van Cuba. De orkaan condities spreiden zich westelijk over delen van Cuba en de Bahama’s.Er was voorspeld dat Irma vandaag zes meter hoge vloedgolven zou veroorzaken voor de zuidoostelijke en centrale Bahama’s. Voor delen van de noordelijke kust van Cuba zijn tot 3 meter hoge vloedgolven voorspeld. De orkaan zal hoogstwaarschijnlijk zondag het zuiden van Florida aandoen.Het leven in Cuba, dat van oudsher zware voorbereidingen treft bij stormdreigingen, is bijna tot stilstand gekomen. De meeste scholen en bedrijven zijn dicht, honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd, terwijl het trein, bus en luchtverkeer op het eiland is stopgezet. Luchthavens zijn gesloten voor internationale vluchten.Irma beweegt zich dichter naar het land toe terwijl hij het midden van Cuba later vandaag of zaterdag zal aandoen. De orkaan kan zware schade aanrichten aan de ressorten. Toeristen en zelfs dolfijnen zijn geëvacueerd. In het Cubaanse vissersdorp Caibarien hebben inwoners hun daken beveiligd en bezittingen op hogere gedeelten geplaatst.In Florida heeft een derde van de pompstations al geen brandstof meer. De bewoners stonden uren in de rij om hun auto’s nog bij te tanken. Honderden stonden in wachtrijen om water te kopen. Door de tekorten moet er nu vijfmaal duurder betaald worden voor producten. Vanmorgen was Downtown Miami vrijwel leeg na een evacuatie opdracht. Er was weinig verkeer op de weg, terwijl de parkeerplaatsen leeg waren.De storm komt twee weken nadat orkaan Harvey de Amerikaanse deelstaat Texas heeft getroffen. Er zijn ongeveer 60 mensen omgekomen en is er schade veroorzaakt in Texas en Louisiana die kan oplopen tot zo’n US$ 180 miljard.St Maarten dat vol is getroffen door Irma heeft volgens de Nederlandse minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 43 gewonden, onder wie elf ernstig. De acute dialyse patiënten zijn inmiddels vervoerd naar Aruba, de andere patiënten worden later vervoerd. Grote delen van het eiland hebben nog steeds geen elektriciteit en stromend water. En terwijl orkaan Irma verder trekt, ligt St Maarten in het pad van de volgende orkaan Jose, dat zich heeft versterkt tot een categorie 4.In Suriname is er veel onzekerheid over het lot van de vele landgenoten, familieleden en kennissen die er op St Maarten wonen. Wat voorlopig duidelijk is, is dat 70% van de infrastructuur is vernietigd. Er zijn 200 Nederlandse militairen op het eiland voor noodhulp en ordehandhaving. Er is sprake van enorme plunderingen. De supermarkten zijn leeg. Er is geen aanvoer van voorraden en is er sprake van een grimmige situatie in sommige delen. Het vliegveld is intussen weer in gebruik, maar met de dreiging van orkaan Jose is het een strijd tegen de tijd. Jose wordt wordt in de nacht van zaterdag op zondag op Sint-Maarten verwacht.