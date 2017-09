De beving met een kracht van 8,1 heeft de zuidkust van Mexico getroffen. (Beeld: BBC)





De beving heeft zich voorgedaan in de Stille Oceaan, ongeveer 87 km ten zuidwesten van Pijijiapan. De aardbeving heeft ook kleine tsunami golven veroorzaakt, maar geen verwoestende schade aangericht. In de deelstaten Oaxaca en Chiapas is zware schade gemeld.Het Amerikaanse Geological Survey (USGS) zegt dat de beving zich kort voor middernacht heeft voorgedaan en tot in Mexico City is gevoeld. Gebouwen zwaaiden en mensen haasten zich de straten op. De bevingen, ongeveer 1.000 km van het epicentrum af, hebben ongeveer een minuut geduurd.De beving was sterker dan die van de verwoestende aardbeving in 1985 die delen van Mexico City had weggevaagd en duizenden levens had gekost. President Peña Nieto zegt dat ongeveer 50 miljoen Mexicanen de beving hebben gevoeld en dat het dodental zou kunnen oplopen. Reddingswerkers hebben de hele nacht gewerkt in de zwaarst getroffen gebieden om te zoeken naar mensen die gevangen zaten in ingestorte gebouwen.In Chiapas zijn minstens vier doden gevallen. Twee kinderen zijn omgekomen in de deelstaat Tabasco en is een baby overleden toen de zuurstoftoevoer van het ademhalingsapparaat waar hij aan zat, werd afgesneden. In Guatemala is één persoon overleden. In de Mexicaanse deelstaat Oaxaca worden tien doden gerapporteerd.Het epicentrum van de trilling heeft zich voorgedaan op een diepte van 70 km. Pijijiapan dat het dichtst bij het epicentrum ligt, is een arme stad in het zuiden van Chiapas. Er hebben zich meer dan een dozijn naschokken voorgedaan met een kracht van 4,3 tot 5,7 op de schaal van Richter. Die naschokken hebben zich dichter voor de Mexicaanse kust voorgedaan. De Mexicaanse leider heeft gewaarschuwd voor meer naschokken. Hij zei ook dat de Salina Cruz-raffinaderij aan de zuidkust tijdelijk haar werkzaamheden had opgeschort. In elf Mexicaanse deelstaten zijn de scholen gesloten.Mexico wordt aan de oostkust ook bedreigd door orkaan Katia. De categorie 1 orkaan bevindt zich ongeveer 300 km ten zuidoosten van Tampico en heeft winden van 140 km per uur, zegt het Amerikaanse National Hurricane Center.