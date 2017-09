Minister Regilio Dodson. (Foto: René Gompers)





Steve Letwin, CEO van Iamgold, geeft aan dat de goede perspectieven een ‘domino effect’ zal hebben voor de lokale bevolking. Er valt voor de gemeenschappen meer geld te verdienen. “Er wordt 100 ton kip, 8 miljoen eieren per jaar aangeschaft,” haalt Letwin aan. “Er wonen meer dan 700 mensen op het complex. Wanneer de nieuwe bron is toegevoegd, gaan we nog meer mensen in dienst nemen. Dat betekent nog meer kip, nog meer eieren,” illustreert hij. “Ik wil alleen maar aangeven dat dit een domino effect heeft voor de gemeenschap, het zaken doen, voor mensen die naar werk zoeken.”Op dit moment zitten ruim honderd personen op de exploratiewerkzaamheden. De groep zal verdubbeld worden, deelt Dodson mee. Daarnaast zullen er arbeiders nodig zijn bij de nieuwe site om gebouwen en andere nodige zaken op te zetten. Ook het aantal vaste werkers op het verwerkingscomplex zal uitgebreid worden, legt Dodson uit. “Wij willen ook de Matawaibevolking meenemen in het traject zodat ze actief kan participeren,” haalt Dodson aan. “We hebben geleerd van Nieuw Koffiekamp, het Sarakreek gebied en Paammaka. “Wij willen het alleen maar beter doen. Vandaar dat wij er ook voor zullen zorgen dat zeker het leveren van landbouw- en andere producten door de Matawaibevolking, direct meegaat met het traject.”René Gompers