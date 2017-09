Passagiers die op deze vluchten geboekt staan, zullen op een nader te bepalen datum worden vervoerd, meldt de SLM in een persbericht. Passagiers die geboekt staan naar Aruba en Georgetown zullen via een gewijzigd vliegschema op zondag 10 september worden vervoerd.Surinam Airways adviseert passagiers contact te maken met het SLMpassageverkoopkantoor, hun reisagent en/of de berichtgevingen via de media te volgen. Orkaan Irma is een categorie 5 orkaan en heeft al voor onnoemelijk veel leed gezorgd in het Caribisch Gebied. Irma is een van de krachtigste stormen van deze eeuw die de Atlantische Oceaan heeft voortgebracht.