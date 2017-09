Alles is klaar om de wandelaars en bezoekers te verwelkomen. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken komt met een 80 man sterke ploeg. De verwachting is dat veel lopers van de eerste dag een prodowaka zullen maken, zoals ook gevraagd is door de JOC.Op het Revoplein in Totness vindt er de hele dag een productiemarkt plaats met lokaal geproduceerde producten. Ruim 25 stands zullen hun producten tonen en verkopen aan de bezoekers. Om 16.00 uur start de tweede dag van de wandelmars, meldt de organisatie.Zaterdag is er vanaf 22.00 uur een afterparty in het Letitia Vriesde stadion met Co&Friends, HMG, Kasimex en Aptijt. De organisatie sluit het geheel af met een cook-out op het Revoplein.