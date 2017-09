400 jongeren uit alle districten doen mee aan het vakantiejeugdkamp van de NDP.





400 jongeren tussen 6 en 16 jaar doen verspreid over 4 kampen, van maandag tot en met zaterdag mee aan het kinder- en jeugdkamp van de Nationale Democratische Partij (NDP) te Bosbivak. De partij organiseert deze activiteit weer na 25 jaar.De jeugdigen zijn afkomstig uit alle 10 districten. Vanuit elk district zullen per week 10 jongeren meedoen aan het kamp. Ze zullen op een educatieve manier bezig zijn te Bosbivak. Dagtochten, speurtochten, kampvuuravonden en leuke quiz spelletjes, waar kennis over Suriname wordt bijgebracht, behoren tot de activiteiten op het kamp.Bij dit kamp heeft de partij haar ideologie vertaald naar de doelgroep, om deze meer bekendheid te geven onder de jongeren, meldt zij in een persbericht.