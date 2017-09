De in beslag genomen spullen door politieagenten van Meerzorg en andere eenheden. (Foto: KPS)





De politie van Meerzorg kreeg woensdagavond een telefonische melding van een verdacht voertuig dat in een zijstraat van de Commissaris Thurkowweg was geparkeerd. Ter plaatse troffen de wetsdienaren de auto op een leegstand perceel aan. Een aantal manspersonen die zich in het voertuig bevonden, staptte uit en rende het bos in bij het zien van de politie. Er werd assistentie ingeroepen van een ander surveillerend team dat gelijk inspeelde. De wetsdienaren die zich op de plek bevonden stelden een onderzoek in en troffen twee personen in het voertuig aan. Het ging om een man en een vrouw. Zij verklaarden dat zij aan het flirten waren.De politie stelde een onderzoek in de directe omgeving van het voertuig in. Daarbij zijn twee jachtgeweren met ingekorte loop, twee vuistvuurwapens en een houwer aangetroffen. Dit gaf de aanleiding om een verder onderzoek in te stellen.In het voertuig troffen de wetsdienaren drie damespruiken, twee zwarte bivakmutsen, een capuchon, 4 camouflage hemden, twee camouflage broeken, een camouflage pet, een camouflage rugtas, een grijze plakband, zwarte pantykousen en twee hagelpatronen aan. De vrouw en de man zijn gelijk aangehouden.Via de Centrale Meldkamer werd assistentie van de surveillerende interventie eenheden gevraagd. Het Arrestatie Team (AT) reageerde gelijk op de melding. In de omgeving werden drie mannen gesignaleerd. Zij konden niet aangeven waarom zij zich op dat moment in de omgeving bevonden en van waar zij kwamen.Een hunner verklaarde nadat zij aan de tand zijn gevoeld dat zij van plan waren een beroving te plegen in het ressort Meerzorg. Zij waren op een informatie van de tipgever aan het wachten. Op aanwijzing van één van de verdachten is de 41-jarige tipgever Sunil N. op zijn woonadres aangehouden.Een van de verdachten die in een zwarte pak gekleed ging, verklaarde dat de kleding een CIVD-uniform betreft welke hij van een familielid moet hebben weggenomen. Vandaag is door een burger vier hagelpatronen en een paar handschoenen op het politiebureau afgegeven. Hij deelde mee de goederen te hebben gevonden. Aan de hand van zijn verklaring kan worden vastgesteld dat de spullen in de omgeving waar het voertuig was, zijn gevonden.