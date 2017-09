De afdeling Fraude en Economische Delicten van het Korps Politie Suriname is nu gevestigd in het gebouw van politie Geyersvlijt. Deze afdeling was eerder ondergebracht in het gebouw van de politie van ressort Munder.Deze afdeling is nu ondergebracht in het gebouw van de politie te Geyersvlijt aan de Basitostraat. Dit deelt de Public Relations van de politie mee.De nummers waarop de afdeling Fraude en Economische Delicten te bereiken is, zijn: 455830 en 451313.