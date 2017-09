Passagiers van de SLM op de luchthaven van Georgetown, Guyana. Er wordt gewacht op een beslissing van de SLM.





Lachmising zegt dat hij continu in contact staat met de SLM-vertegenwoordiger in Miami. Volgens hem is er geen sprake van een gesloten luchthaven in Miami en is er gewoon vliegverkeer mogelijk. Delen van de Amerikaanse deelstaat Florida maken zich op voor de aankomst van orkaan Irma die een verwoestend pad heeft afgelegd in de Caribische regio.De SLM-directeur wijst erop dat alle veiligheidsaspecten in overweging worden genomen en dat de berichten die mensen op social media verspreiden niet waar zijn. Orkaan Irma bevindt zich nu ten noorden van de Dominicaanse Republiek en gaat richting Turks en Caicos. De verwachting is Irma de zuidelijke kuststaat Florida zondag aandoet. Vluchten van en naar verschillende luchthavens worden opgeschort, terwijl de internationale luchthaven in Orlando zegt dat commerciële vluchten zaterdagmiddag worden stopgezet. BWIA heeft ook al zijn vluchten naar Florida stopgezet.De SLM-topman benadrukt dat er geen sprake is van onverantwoord gedrag om de vlucht naar Miami voort te zetten. “We hebben van alle luchtvaartautoriteiten groen licht gehad. De autoriteiten in Miami zeggen dat we mogen komen.” Nu wordt nog even gewacht op de luchtvaartautoriteiten van Cuba over de route die de SLM-kist moet nemen. Het toestel van de SLM gaat op zijn weg naar Miami door het luchtruim van Cuba. Lachmising zegt dat de SLM in het weekend niet gaat vliegen op Miami. “We vliegen vandaag en doen de terugvlucht, dan is het afwachten op de ontwikkelingen.”Voor Florida, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden geldt een noodtoestand. Er zijn evacuaties gaande van toeristen en inwoners van de Florida Keys. En terwijl Irma zijn verwoestend pad voortzet en tegen zaterdag het Amerikaans vasteland zal aandoen, heeft de volgende orkaan, Jose, zich al aangediend in de Caribische regio. In de Golf van Mexico is orkaan Katia zich aan het versterken.