De directeuren van NOB, Wonnie Boedhoe, en Rick Kromodihardjo van SZF. (Foto:SZF)





Boedhoe is verheugd dit project samen met SZF te kunnen uitvoeren. De NOB heeft als doelstelling Human Capital Development, hetgeen inhoudt dat geïnvesteerd wordt in individuen die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Suriname. Tegelijkertijd heeft de NOB als beleid te werken aan kwaliteitsversterking van organisaties.Voor bedrijven biedt deze service van de NOB de mogelijkheid de studiefinanciering gefaseerd te voldoen aangezien de kosten hoog kunnen oplopen. Kromodihardjo stelt dat deze unieke samenwerking de broodnodige behoefte kan invullen aan specifieke specialisaties voor het SZF zoals Health Economics, Health ICT, Health Planning, Public Health en Health Management.Met de ondertekening van deze overeenkomst heeft het SZF tevens concreet de basis gelegd om al deze specialisten voor Suriname te doen opleiden ten gunste van de versterking en ontwikkeling van de gezondheidssector. Daarnaast zullen het SZF en de NOB zich erop toeleggen om voor de versterking van specifiek de interne organisatie van het SZF effectieve trainingen en opleidingen te initiëren en collectief te laten verzorgen zodat alle geledingen binnen het SZF gelijkmatig een vorm van upgrading in hun performance ondergaan.