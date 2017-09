Minister Robert Peneux





Wilgo Valies, voorzitter van de BvL/ALS, zei gisteren op een persconferentie dat leerkrachten voortaan van 7 tot 15.00 moeten werken. Hiermee zal het Rooms-katholiek Bijzonder Onderwijs als eerste beginnen. Peneux zeg hier niks van af te weten. Een maatregel doorvoeren moet in overleg met het ministerie. Dit is niet gebeurd.Het ministerie betreurt het dat de voorzitter van de BvL/ALS zaken niet eerst verifieert bij de departementsleiding alvorens ongefundeerde uitspraken te doen en zodoende bezig is met misleiding van onderwijsgevenden, zegt de bewindsman.