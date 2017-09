Minister Ferdinand Welzijn in gesprek met vertegenwoordigers van de Winkeliersvereniging, Ravaksur, Consumentenkring en de de Akmos. (Foto: NII)





De bewindsman heeft tijdens een bijeenkomst met deze vertegenwoordigers gezegd dat regelmatig overleg kan leiden tot het eventueel bijschaven van het beleid. Met het economisch zoneringsplan zal er volgens hem ordening komen in de verschillende wijken. Hij voorziet dat problemen zoals er nu zijn met de buurtbewoners van de Hermitage Mall met deze wet er in de toekomst niet zullen zijn.Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt dat minister Welzijn ook heeft gesproken over de aanleg van een industriepark, de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen en een applicatie die speciaal voor de consument is ontworpen. Met de applicatie kan de consument zelf bepalen waar hij zijn inkopen doet. Eventuele klachten over prijsverschillen kunnen ook via deze applicatie worden doorgegeven. Welzijn hoopt dat de Winkeliersvereniging ervoor zal zorgen dat prijsopdrijving uitblijft.