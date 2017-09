Palmbomen hebben het zwaar te verduren van de winden als voorloper van orkaan Irma op Puerto Rico. (Foto's: Reuters)





Noodhulp inspanningen worden belemmerd door de moeilijke toegang en communicatie met de zwaarst getroffen gebieden. Orkaan Irma is de zwaarste orkaan die ooit geregistreerd is in de Atlantische Oceaan en is een van de vijf krachtigste orkanen die het Atlantische bassin in 82 jaar treft. Irma heeft eerst het tweelingeiland Antigua en Barbuda woensdagochtend vroeg getroffen. Er is minstens een dode gerapporteerd op Barbuda. Premier Gaston Browne zegt dat 95% van de gebouwen op Barbuda schade hebben opgelopen. “Het eiland is letterlijk onder water. In feite is Barbuda zoals het er nu uitziet nauwelijks bewoonbaar,” zei hij nadat hij over het eiland was gevlogen. Op Barbuda wonen ongeveer 1.600 mensen. Antigua met zo’n 80.000 inwoners schijnt ontsnapt te zijn aan grote schade. Er zijn geen mensenlevens te betreuren op Antigua, zei de premier eerder.Autoriteiten zeggen dat er minstens zes doden zijn gevallen op St. Maarten en St. Bartholomeus. Er is sprake van een meedogenloze ravage op de eilanden. De stroomvoorziening op beide eilanden is verbroken, terwijl hulptroepen nog steeds proberen de zwaarst getroffen gebieden te bereiken. De luchthaven van Sint Maarten, de derde grootste in het Caribisch gebied, is vernietigd.“Ik kan u nu al zeggen dat de effecten hard en wreed zullen zijn, er zullen slachtoffers zijn en de materiële schade op beide eilanden zal aanzienlijk zijn,” zei de Franse president Emmanuel Macron. Frankrijk en Nederland delen Sint Maarten. Ook aan de Nederlandse zijde van Sint Maarten is flinke schade gemeld.En terwijl Irma koerst naar de Noordelijke Maagdeneilanden met winden van 295 km per uur, hebben twee stormen zich versterkt tot orkanen. Jose, verder in de Atlantische Oceaan volgt Irma nu als een categorie 1 orkaan (met winden tussen 119 km en 153 km per uur). Hij kan zich verder versterken tot een zware orkaan tegen vrijdag, waarschuwt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). En storm Katia in de Golf van Mexico, heeft eveneens de status van orkaan gekregen. Er geldt een waarschuwing voor de Mexicaanse kuststaat Veracruz.De verwachting is dat Irma vandaag net het noorden van Puerto Rico passeert en daarna dichtbij of nog net de noordkust van de Dominicaanse Republiek raakt. Maar Puerto Rico krijgt al hevige regenval en sterke winden van Irma. Ondanks waarschuwingen om binnen te blijven, hebben inwoners zich gehaast naar winkels voor water, voedsel en andere benodigdheden. De autoriteiten waarschuwen dat de stroomvoorziening voor dagen kan worden onderbroken.De Amerikaanse president, Donald Trump, zegt dat hij en zijn naasten de ontwikkeling van Irma monitoren. “Maar het ziet er naar uit dat het niet goed zal zijn. Geloof me, niet goed,” vertelde hij aan verslaggevers in het Witte Huis. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de effecten van orkaan Irma zullen zijn voor het Amerikaans vasteland.