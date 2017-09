De EBS deelt mee dat de huidige directie er alles aan doet om stroomonderbrekingen tot het verleden te laten behoren. Echter kost deze operatie het energiebedrijf heel veel geld en mankracht, waardoor de vernieuwing in fasen plaatsvindt en wel per ingepland gebied. De klanten binnen het geplande gebied worden van de onderhoudswerkzaamheden tijdig op de hoogte gesteld. “Immers, de werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd wanneer het net onder spanning is. Tijdens schakelwerkzaamheden, waarbij voedingsgebieden na verrichte onderhoudswerkzaamheden met elkaar worden gekoppeld, ontstaan er meestal stroomschommelingen en of korte stroomonderbrekingen van duizendsten seconden. Dit is een gangbare praktijk die bewezen is niet schadelijk te zijn voor apparatuur,” stelt het energiebedrijf.De afgelopen periode was de EBS bezig met onderhoudswerkzaamheden op de hoogspanningslijn in de omgeving Lelydorp. De planning van deze werkzaamheden was vooraf gemeld aan de klanten. In de media klaagde een ondernemer van een kipverwerkingsbedrijf in deze omgeving echter van stroomschommelingen en stroomuitvallen.Op 31 augustus trad er in dit gebied een stroomonderbreking op. Na kordaat en intensief onderzoek is gebleken dat een netwerkcomponent aan vervanging toe was. De vervanging heeft hierna meteen plaatsgehad, waardoor die omgeving geen last meer heeft van langdurige onderbrekingen, zegt de EBS.Bij grote storingen kan het voorkomen dat voor zeer korte periodes, de stroomtoevoer kan worden onderbroken. De EBS medewerkers werken met man en macht om elke storing tot het minimum te beperken . Het parastatale bedrijf vraagt de gemeenschap rekening te houden met de situatie.