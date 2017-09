Het naambord van de BVSS wandel- en trimbaan wordt onthuld. Het werk zal ongeveer zes weken duren. (Foto's: René Gompers)





Bij de ceremonie zijn aanwezig vertegenwoordigers van Fernandes, Mc Donalds, de ministeries van Sport & Jeugdzaken, Volksgezondheid, en Regionale Ontwikkeling. De rij van sprekers heeft het project geroemd, gewezen op het belang van de faciliteit en het BVSS, in het bijzonder voorzitter Oliviera geprezen voor zijn inzet en inzichten. Hij heeft zijn nalatenschap met de baan vergroot, stelt de directeur Sportzaken Luciano Mentowikromo.Er is een lange weg bewandeld om aan de financiën te komen, deelt Oliveira mee. “Bij 50 jaar AVD hebben we besloten om niet te feesten maar om iets terug te geven, iets met een duurzaam karakter,” geeft hij aan. “Iets dat past in onze doelstellingen. Het is een wandel- en trimparcour geworden. We hebben een loterij gehouden, de hoofdprijs was een D-Max van hoofdsponsor Fernandes. Helaas heeft het niet genoeg opgebracht. Sport & Jeugdzaken had een toezegging gedaan, maar tot vandaag hebben we nog geen bijdrage gekregen.” Volgens het ministerie van Financiën is BVSS ‘overliquide’ en heeft minister Hoefdraad gesteld dat de organisatie geen bijdrage verdient, deelt Oliveira mee.De organisatie heeft hard gewerkt en harde maatregelen getroffen om aan geld voor het project te komen. Er is flink bezuinigd op de 51e en 52e AVD, deelt Oliveira mee. Uiteindelijk heeft BVSS SRD 250.000 bijelkaar gebracht om het werk te beginnen. De aanleg van de baan kost SRD 400.000. In de tweede fase wordt er voor verlichting gezorgd en in de derde voor toiletten, doucheruimtes en kleedhokken. In totaal is er SRD 1.3 miljoen nodig, geeft Oliveira aan. “De samenleving en het bedrijfsleven mogen ook een bijdrage leveren,” merkt hij op. “Het hoeft niet altijd geld te zijn. Het kunnen ook stenen of wasbakken zijn, alles dat te maken heeft met het project.”Oliveira hoopt dat de SRD 60.000 die is goedgekeurd door Sport & Jeugdzaken en Financiën, alsnog wordt vrijgemaakt. De baan wordt aangelegd door Tripple D NV. Het wordt 750 meters lang en 3 meters breed geeft aannemer Daniël Douglas aan. De aannemer heeft kort voor de ceremonie per cheque 75 procent betaald gekregen. Hij heeft zes weken uitgetrokken om de baan op te leveren. Oliveira heeft een 'goed gevoel' over de financiering van fase 2.René Gompers