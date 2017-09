De Braziliaan Bernardo De Araujo Pinto is zondag vermoord. De politie van Zanderij kreeg de melding van een schietincident te Gunsi in het district Sipaliwini. De wetsdienaren van Zanderij speelden hierop in. Daar aangekomen werd het levenloze lichaam van het slachtoffer met kapverwondingen aangetroffen.Volgens verklaring van drie andere landgenoten lagen zij samen met het slachtoffer en de vermoedelijke verdachte in hun hangmatten te slapen toen zij plotseling een schot hoorden. Zij schrokken wakker en zagen een landgenoot van het slachtoffer (de vermoedelijke verdachte) met een jachtgeweer in zijn hand. Ze renden weg om dekking te zoeken, met achterlating van de gewapende man en het latere slachtoffer.Toen zij na enige tijd terugkeerden naar hun kamp troffen zij het levenloze lichaam van Bernardo De Araujo Pinto met kapverwondingen aan. Van de vermoedelijke verdachte ontbrak elk spoor. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.