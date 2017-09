In mijn commentaar , 'De vlag van Noni Lichtveld: Verbinden versus apartheid', heb ik de uitspraak dat de oude Surinaamse vlag, apartheid zou propageren, strijdig met de historische feiten genoemd. Politicoloog Hans Breeveld had die uitspraak van Dobru, als onderdeel van het gedicht '4 juni overpeinzingen', instemmend geciteerd. In zijn lange repliek tegen mijn stukje, schrijft Breeveld nu: 'Naar mijn mening schrijft Dobru in het onderhavige gedicht 'apartheid propageert' om zich af te zetten tegen de verfoeielijke 'Apartheid' van die dagen.' Dit is wat Dobru zelf schreef:Dobru sprak onmiskenbaar over de Surinaamse vijf sterren vlag en niet over de 'Apartheid' in Zuid Afrika.De vlag van Noni Lichtveld was in 1959, evenals het vernieuwde nationale wapen (dr. Lou Lichtveld, Albert Helman) en het vernieuwde volkslied (Henri de Ziel, Trefossa), symbolisch voor het emancipatoire moment van gegroeid nationaal zelfbewustzijn. Noni Lichtveld had geen muren tussen de sterren (bevolkingsgroepen) geplaatst, zoals de Apartheid deed, maar een lijn van verbinding, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. Men kan esthetisch de oude vlag, die zijn tijd heeft gehad, kritiseren. Of van mening zijn dat zij niet onverdeeld populair was. Maar beweren dat de vlag apartheid propageerde, is niet slechts ideologische dwingelandij, het is een schoolvoorbeeld van geschiedvervalsing. De nagedachtenis van Noni Lichtveld verdient beter.